"Задумывался ли я когда-то, что в будущем мне придется конкурировать за место в составе с основным вратарем Реала? Нет, я не задумывался. Но мне очень приятно, что у меня есть такая компания. Люди играют в топовых клубах и мне приятно, что они со мной конкурируют за это место.

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Вследствие чего Лунин выиграл конкуренцию у Кепы? Я считаю, что психология сыграла свою роль. Лунин уже давно в команде, в коллективе. Я знаю его, как очень хорошего вратаря и на что он способен. Кепа, мне кажется, приехал и думал, что когда-то его купили за большие деньги, поэтому он должен играть.

Но играть за большие клубы – это большая ответственность. Иногда люди думают, что это изи, но нет. Это большое давление от болельщиков и клуба. Думаю, здесь психология у Андрея победила", – сказал Бущан в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Сергей Ребров вызвал в сборну Украины на мартовские матчи трех вратарей – Георгия Бущана из Динамо, Анлрия Лунина из Реала и Анатолия Трубина из Бенфики.

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