В 38-м туре АПЛ Манчестер Сити в родных стенах унизил Эвертон (5:0), что стало антидостижением для тренера "ирисок" Карло Анчелотти.

Манчестер Сити – Эвертон – 5:0 – видео голов и обзор матча

По информации OptaJoe, это самое крупное поражение в карьере итальянского специалиста. Ранее Анчелотти проигрывал с максимальной разницей в 4 мяча, тренер провел 1167 матчей. Напомним, Анчелотти успел поработать в Ювентусе, Челси, ПСЖ, Реале, Баварии и других грандах.

Манчестер Сити финишировал на первой строчке АПЛ с 86-ю очками, Эвертон – 10-й.

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