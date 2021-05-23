Манчестер Сити – Эвертон – 5:0 – видео голов и обзор матча
20:24 - Читати українською
Манчестер Сити встречался с Эвертоном в 38-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Манчестер Сити – Эвертон на Футбол 24.
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Манчестер Сити решил не разочаровывать фанатов на трибунах Этихада и поиздевался над Эвертоном на радость болельщикам.
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Подопечные Анчелотти не были готовы к такой наглости от чемпионов и пропустили 5 мячей. Стоит отметить дубль Серхио Агуэро, который провел свой последний матч АПЛ в футболке "горожан".
Манчестер Сити финишировал на первой строчке с 86-ю очками, Эвертон – 10-й.
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