Манчестер Сити встречался с Эвертоном в 38-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Манчестер Сити – Эвертон на Футбол 24.

Манчестер Сити решил не разочаровывать фанатов на трибунах Этихада и поиздевался над Эвертоном на радость болельщикам.

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Подопечные Анчелотти не были готовы к такой наглости от чемпионов и пропустили 5 мячей. Стоит отметить дубль Серхио Агуэро, который провел свой последний матч АПЛ в футболке "горожан".

Манчестер Сити финишировал на первой строчке с 86-ю очками, Эвертон – 10-й.

Манчестер Сити разбил Эвертон в прощальном матче Агуэро – аргентинец мастерски оформил дубль