Досрочный чемпион Англии и "ириски" обменялись опасными моментами уже в дебюте. Сначала мерсисайдец Ришарлисон получил мяч на правом краю штрафной и молниеносно пробил в ближний угол – сэйв Эдерсона. А в ответной атаке Пикфорд парировал на угловой сложный удар Жезуса с нескольких метров.

Однако все надежды на интригу Манчестер Сити убил уже в первые четверть часа. На 11-й минуте Марез отдавал пас из глубины на Стерлинга, но мяч перед штрафной принял Кевин де Брюйне и роскошно положил в нижний угол! А еще три минуты спустя в объятиях партнеров оказался Габриэл Жезус. Бразилец получил мяч на левом фланге, на входе в штрафную обыграл защитника и точно пробил в дальний – 2:0!

Такое развитие событий выбило Эвертон из колеи. "Ириски" просто растворились на поле, а хозяева продолжили играть в свое удовольствие, контролируя мяч на всех участках поля. На 31-й минуте Стерлинг мог доводить счет до разгромного, но его выстрел с левого угла штрафной отбил Пикфорд.

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Импульс партнерам по команде попытался придать Ришарлисон. Бразильский мерсисайдец взял на себя инициативу на 35-й и пробил в затяжной атаке в ногу защитника. Через минуту нападающий вырвался на свидание с Эдерсоном и был сбит совместными усилиями голкипера и защитника Рубена Диаша – пенальти.

К отметке подошел штатный пенальтист Эвертона Гильфи Сигурдссон и, хоть и пробил довольно неплохо, но переиграть оппонента не сумел. Нереализованный одиннадцатиметровый стал новым ударом для "ирисок", которые от шока так и не оправились до перерыва. В свою очередь перевернуть игру во второй половине мерсисайдцам не дал Манчестер Сити.

На 53-й минуте Фил Фоден в пределах штрафной на замахе убрал защитника, пробил прямо под дальнюю стойку и превратил остальные поединка в формальность. Изменить это смог Гвардиола одной заменой, в последний раз выпустив на Этихаде Серхио Агуэро. Легендарный аргентинец вышел не просто послушать аплодисменты благодарных фанатов, но и забивать.

Дважды сработала связка ветеранов. Сначала Фернандиньо отобрал мяч для Агуэро, тот подработал и технически внешней стороной стопы пробил мимо Пикфорда. А на 76-й бразильский хавбек зряче навесил на 32-летнего форварда с правого фланга, и тот нанес точный удар головой – 5:0! Больше команды не забивали.