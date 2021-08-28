"Возвращение Роналду в команду, которую он очень любит, за которую прекрасно выступал на протяжении длительного времени, – это отличные новости. У меня хорошее отношение как к тренеру Манчестер Юнайтед, так и к самому клубу", – цитирует тренера Реала журналист Дермот Корриган в Twitter.

Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду

По слухам, мадридский клуб также пытался вернуть 36-летнего португальца в лагерь мадридцев.

Напомним, в 2018-м Ювентус приобрел Криштиану у Реала за 117 млн ​​евро. Недавно Манчестер Юнайтед объявил о подписании звездного нападающего, который уже защищал цвета "красных дьяволов" в 2003-2009 годах.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою