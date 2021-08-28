Анчелотти отреагировал на переход Роналду в МЮ – тренеру Реала приписывали интерес к португальцу
Наставник Реала Карло Анчелотти с радостью встретил новость о трансфере Криштиану Роналду.
"Возвращение Роналду в команду, которую он очень любит, за которую прекрасно выступал на протяжении длительного времени, – это отличные новости. У меня хорошее отношение как к тренеру Манчестер Юнайтед, так и к самому клубу", – цитирует тренера Реала журналист Дермот Корриган в Twitter.
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По слухам, мадридский клуб также пытался вернуть 36-летнего португальца в лагерь мадридцев.
Напомним, в 2018-м Ювентус приобрел Криштиану у Реала за 117 млн евро. Недавно Манчестер Юнайтед объявил о подписании звездного нападающего, который уже защищал цвета "красных дьяволов" в 2003-2009 годах.
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