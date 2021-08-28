"Повернення Роналду в команду, яку він дуже любить, за яку чудово виступав протягом тривалого часу, – це чудові новини. У мене хороше ставлення як до тренера Манчестер Юнайтед, так і до самого клубу", – цитує тренера Реала журналіст Дермот Корріган у Twitter.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду

За чутками, мадридський клуб також намагався повернути 36-річного португальця до свого табору мадридців.

Нагадаємо, у 2018-му Ювентус придбав Кріштіану в Реала за 117 млн євро. Нещодавно Манчестер Юнайтед оголосив про підписання зіркового нападника, який вже захищав кольори "червоних дияволів" у 2003-2009 роках.

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