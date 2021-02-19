"С ним все хорошо, у него нет проблем. Разговариваю с ним каждый день, он здесь счастлив, уверен в себе, мотивирован.

Хамес разочарован АПЛ и хочет вернуться в Мадрид, – СМИ

В последних матчах у него были небольшие проблемы с мышцей, но сейчас он в хорошей форме. Ему здесь действительно хорошо, потому что все о нем заботятся. Понятия не имею, жалуется он на погоду, но мы и сами знаем, что здесь она не самая лучшая", – цитирует Анчелотти 101 Great Goals.

Напомним, недавно появилась информация, что колумбиец хочет покинуть Эвертон из-за усталости от АПЛ и пасмурной погоды. В нынешнем сезоне Родригес провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 мячами и 7 ассистами.

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