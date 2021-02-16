Хамес разочарован АПЛ и хочет вернуться в Мадрид, – СМИ
Ливерпульский Эвертон неожиданно может потерять летнего новичка Хамеса Родригеса.
Колумбиец разочарован Англией и хочет вернуться на Пиренеи, утверждает Defensa Central.
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Хамес устал от силового футбола в Премьер-лиге, пасмурной погоды и местной бюрократии. Якобы единственным плюсом выступлений за "ирисок" для хавбека остается сотрудничество с Карло Анчелотти. Однако, негативные факторы перевешивают прекрасные отношения с главным тренером, потому Хамес намерен уехать в Мадрид. Лучший бомбардир ЧМ-2014, права на которого до сих пор принадлежат Реалу, желает выступать за Атлетико.
В нынешнем сезоне Хамес Родригес провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.
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