Колумбиец разочарован Англией и хочет вернуться на Пиренеи, утверждает Defensa Central.

ПСЖ может отдать свыше 70 миллионов за звезду Атлетико

Хамес устал от силового футбола в Премьер-лиге, пасмурной погоды и местной бюрократии. Якобы единственным плюсом выступлений за "ирисок" для хавбека остается сотрудничество с Карло Анчелотти. Однако, негативные факторы перевешивают прекрасные отношения с главным тренером, потому Хамес намерен уехать в Мадрид. Лучший бомбардир ЧМ-2014, права на которого до сих пор принадлежат Реалу, желает выступать за Атлетико.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

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