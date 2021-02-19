"З ним все добре, у нього немає проблем. Розмовляю з ним кожен день, він тут щасливий, впевнений в собі, мотивований.

Хамес розчарований АПЛ і прагне повернутися до Мадрида, – ЗМІ

В останніх матчах у нього були невеликі проблеми з м'язом, але зараз він у хорошій формі. Йому тут справді добре, тому що всі про нього піклуються. Поняття не маю, чи скаржиться він на погоду, але ми і самі знаємо, що тут вона не найкраща" , – цитує Анчелотті 101 Great Goals.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що колумбієць хоче покинути Евертон через втому від АПЛ та похмуру погоду. У нинішньому сезоні Хамес Родрігес провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 5 м'ячами та 7 асистами.

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