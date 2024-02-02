В перенесенном матче 20 тура Ла Лиги “бланкос” уверенно разобрались на выезде с Хетафе благодаря дублю Хоселу. Впрочем, президент Реала захотел отметить другого игрока перед всей командой в раздевалке.

Сумасшедший сейв Лунина в видеообзоре матча Хетафе – Реал – 0:2

По информации Defensa Central, Флорентино Перес неожиданно обратился к Андрею Лунину. "Какой же матч ты сегодня выдал, очень хорошо", – сказал президент.

Руководителя мадридского клуба поразил сейв украинца, который перевел в стойку удар Майораля. Хетафе мог вернуться в игру, но блестящая реакция Лунина спасла "бланкос" от нервной концовки.

Издание добавляет, что именно Лунин будет вратарем Реала в чемпионате, тогда как вопрос с первым номером в ЛЧ до сих пор остается открытым. Ранее сообщалось, что украинец не против остаться на Бернабеу, однако мадридцы пока не предложили ему новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2025-го.

Лунин помог Реалу победить Хетафе – "сухой" матч, эффектный сейв украинца и дубль Хоселу вернули Мадрид на вершину