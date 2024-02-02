Напередодні Реал у матчі 20-го туру Ла Ліги на виїзді здолав Хетафе з рахунком 2:0. Одним з героїв поєдинку став Андрій Лунін, який врятував команду, видавши неймовірний суперсейв у другому таймі.

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За повідомленням Defensa Central, наставник "вершкових" Карло Анчелотті (у тому числі під впливом побаченого) вирішив закінчити з практикою ротацій голкіперів і оголосив ім'я основного воротаря Реала, допоки з лікарняного не повернеться Тібо Куртуа.

Італієць зібрав команду на клубній базі Вальдебебас і заявив, що після тижнів аналізу вирішив, що віднині номером 1 у воротах буде Лунін. Українець гратиме у найближчих матчах Реала – проти Атлетіко і Жирони в Ла Лізі та РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів. Кепа виконуватиме роль дублера.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 голів (у 6-ти поєдинках відстояв "на нуль").

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