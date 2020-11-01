"Наша игра не была достаточно качественной, нам не хватало скорости и внимательности. Игра не была сбалансированной. Мы хотели ожидать на свои возможности, но потому, что мы не были внимательны, соперник заработал пенальти. После этого все заметно усложнилось.

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У нас не хватает ряда важных игроков. Когда их нет, нужно действовать иначе – потеряв в качестве, играть более сосредоточенно. Мы пропускали из-за того, что были невнимательны. Нам нужно постараться сделать так, чтобы футболисты вернулись к следующим матчам", – цитирует Анчелотти BBC.

Напомним, недавно Эвертон возглавлял турнирную таблицу АПЛ, но после двух подряд поражений "ириски" опустились на второе место, пропустив вперед Ливерпуль.

Эвертон уступил Ньюкаслу и упустил шанс возглавить АПЛ, Саутгемптон в сумасшедшем матче перестрелял Астон Виллу