"Наша гра не була досить якісною, нам не вистачало швидкості і уважності. Гра не була збалансованою. Ми хотіли очікувати на свої можливості, але через те, що ми не були уважні, суперник заробив пенальті. Після цього все помітно ускладнилося.

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У нас бракує низки важливих гравців. Коли їх немає, потрібно діяти інакше – втративши в якості, грати більш зосереджено. Ми пропускали через те, що були неуважні. Нам потрібно постаратися зробити так, щоб футболісти повернулися до наступних матчів", – цитує Евертона BBC.

Нагадаємо, донедавна Евертон очолював турнірну таблицю АПЛ, але після двох поспіль поразок "іриски" опустились на другу сходинку, пропустивши вперед Ліверпуль.

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