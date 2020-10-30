Хамес получил повреждение яичка в столкновении с ван Дейком – колумбиец оригинально залечивает травму
Полузащитник Эвертона Хамес Родригес рискует пропустить матч 7-го тура АПЛ против Ньюкасла.
Колумбиец после столкновения с Ван Дейка в матче 5-го тура АПЛ потерпел воспаление яичка, из-за чего не может полноценно тренироваться.
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При этом, Хамес сыграл 90 минут в следующем поединке "ирисок". Как сообщает Daily Mail, Родригес оригинально восстанавливается от повреждения – колумбиец изложил фотографию, где он сидит в компрессионный штанах. Прибор улучшает кровообращение и уменьшает синяки.
К слову, Хамес провел 7 матч в составе Эвертона в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.
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