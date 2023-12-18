Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти лаконично прокомментировал вопрос о борьбе Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги за место в воротах.

Накануне Реал в рамках 17-го тура чемпионата Испании на своем поле разгромил Вильяреал (4:1) и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Место в ворота "сливочных" получил украинский голкипер Андрей Лунин (в предыдущем поединке мадридцев в Лиге чемпионов против берлинского Униона играл Кепа Аррисабалага).

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На послематчевой пресс-конференции наставник Реала Карло Анчелотти старался максимально избежать ответа на вопрос, кого видит основным вратарем команды на время отсутствия Тибо Куртуа. "Лунин – один из двух стартовых вратарей команды. Второго зовут Кепа", – заявил итальянец.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в 4 встречах отстоял "на ноль"). Испанец в 14 играх (из которых 6 были "сухими") 12 раз вытаскивал мяч из сетки.

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