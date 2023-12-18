Реал Мадрид разобрался с Вильярреалом в 17 туре чемпионата Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Андрей Лунин вытеснил Кепу из стартового состава Реала. Карло Анчелотти после долгих сомнений все же отдал предпочтение именно украинскому голкиперу, который сыграл 9-й матч в текущем сезоне.

Реал разгромил Вильярреал, вернувшись на вершину Ла Лиги – Лунин скучал в основе, но пропустил гол

Удачным лично для Андрея его вряд ли назовешь, ведь Лунин пропустил гол с единственного удара в створ своих ворот. Это произошло в начале второго тайма – Моралес с нескольких метров пробил мимо кипера Реала. На тот момент мадридцы имели преимущество в 2 мяча – Беллингем забил после магического паса Модрича, а Родриго завершил розыгрыш углового.

Но после пропущенного мяча Реал быстро закрыл игру. С интервалом в 4 минуты отличились Браим Диас и Лука Модрич, для которого это первый гол в сезоне 2023/24. Как следствие, 4:1 – Реал возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Жирона отстает на 1 балл, а 18 декабря сыграет с Алавесом.