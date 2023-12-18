Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті лаконічно прокоментував питання про боротьбу Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги за місце у воротах.

Напередодні Реал в рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії на своєму полі розгромив Вільяреал (4:1) і очолив турнірну таблицю Ла Ліги. Місце у ворота "вершкових" отримав український голкіпер Андрій Лунін (у попередньому поєдинку мадридців у Лізі чемпіонів проти берлінського Уніона грав Кепа Аррісабалага).

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На післяматчевій прес-конференції наставник Реала Карло Анчелотті намагався максимально уникнути відповіді на питання, кого бачить основним воротарем команди на час відсутності Тібо Куртуа. "Лунін – один із двох стартових воротарів команди. Другого звати Кепа", – заявив італієць.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 4 зустрічах відстояв "на нуль"). Іспанець у 14 іграх (з яких 6 були "сухими") 12 разів витягав м'яч із сітки.

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