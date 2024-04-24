На лекции во время стажировки учеников на тренерских курсах Анчелотти дал оценку итальянской тренерской школе. В группу учеников вошли Алекс Дель Пьеро, действующий наставник Примаверы Милана Иньяцио Абате, экс-полузащитник Удинезе Джампьеро Пинци и экс-хавбек Лацио Кристиан Ледесма.

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"Я всегда вспоминаю тренерскую школу, потому что именно там начинаешь понимать, что значит быть тренером. Я вспоминаю обмен идеями и взглядами, который состоялся у нас между студентами. Я должен повторить: итальянские тренеры – лучшие в мире", - цитирует Анчелотти Football Italia.

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