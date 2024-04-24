На лекції під час стажування учнів на тренерських курсах Анчелотті дав оцінку італійській тренерській школі. До групи учнів увійшли Алекс Дель П'єро, чинний наставник Прімавери Мілана Іньяціо Абате, екс-півзахисник Удінезе Джамп'єро Пінці та екс-хавбек Лаціо Крістіан Ледесма.

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"Я завжди згадую тренерську школу, тому що саме там починаєш розуміти, що означає бути тренером. Я згадую обмін ідеями та поглядами, який відбувся у нас між студентами. Я маю повторити: італійські тренери – найкращі у світі", – цитує Анчелотті Football Italia.

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