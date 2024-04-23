Судьба 38-летнего хорвата, действующее соглашение которого со "сливочными" заканчивается летом текущего года, до сих пор не решена. Лука Модрич мало получал игрового времени и размышлял над тем, чтобы покинуть Реал.

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Как информирует AS, полузащитник решил, что продлит контракт с мадридцами еще на один сезон. Руководство Реала также желают оставить Модрича в составе. Две последние игры с Барселоной и Манчестер Сити доказали, что хорват еще может сыграть роль в получении титулов.

Напомним, Лука Модрич присоединился к Реалу в 2012 году. В общем он сыграл за "сливочных" в 526 матчах во всех турнирах. В его активе 39 голов и 84 результативные передачи. В составе мадридцев хорват пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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