"Коли ми підписали Хамеса, всі переживали за його фізичний стан і за те, як він буде справлятися з інтенсивністю гри в Прем'єр-лізі. Знаєте, скільки спринтів у нього було в чотирьох перших матчах? Сім! Результативних передач і голів у нього було більше, ніж спринтів. Про що тут говорити? Чого ми очікуємо від гравця на полі?

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Коли я працював у Мілані, ми взяли Роналдо. Коли він приїхав, то важив 100 кг. Перед першим матчем я сказав йому: "Ти знаєш, що я не можу випустити тебе. Тобі потрібно скинути вагу". Він відповів: "Чого ви хочете від мене на полі? Щоб я забивав чи бігав? Якщо хочете, щоб я бігав, залиште мене на лавці, якщо хочете голів, то випустіть мене на поле"! Я випустив його. Він не бігав, але забив два голи. З Хамесом та ж історія", – цитує Анчелотті France Football.

Нагадаємо, колумбієць яскраво увірвався в англійський футбол. Після переходу з мадридського Реала Хамес у шести матчах АПЛ забив за Евертон 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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