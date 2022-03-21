Реал – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча
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Барселона камня на камне не оставила от Реала в матче 29 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Барселона на Футбол 24.
завершено
Рональд Араухо 38’
Ферран Торрес 47’
38’ Рональд Араухо
47’ Ферран Торрес
Команды быстро начали игру, и после обмена опасными моментами Обамеянг открыл счет во встрече, замкнув передачу Дембеле с фланга. До перерыва Усман отдал еще один ассист – на этот раз Араухо замкнул навес француза из углового.
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Начало второй половины получилось потрясающим для Реала. Быстрая атака, Обамеянг пяткой оставляет на Феррана, который пробил в девятку. А еще через 4 минуты Пьер-Эмерик поставил точку во встрече, эффектно перекинув Куртуа.
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