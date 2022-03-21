"Пояснити поразку доволі просто. Барселона грала краще за Реал – це основна причина. Ми хотіли більше контролювати м'яч, тиснути на суперника, але не вийшло. Поразка – це моя провина. Я сказав це гравцям у роздягальні.

Реал – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Команду важко було впізнати. Все пішло не так. Треба забути цю гру і рухатися далі. Тим більше, що у Реала є перевага в таблиці. План на гру не спрацював, таке трапляється. В такій ситуації треба не боятися брати на себе відповідальність. Я це зробив. Я провалився", – цитує Анчелотті ESPN.

Попри поразку, Реал залишився лідером чемпіонату Іспанії. Мадридці випереджають Севілью на 9 очок, Барселону – на 12.

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