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Анчелотти: Наполи играл ужасно, даже если бы нам удалось удержать ничью

10:09 69 Читати українською
Анчелотти: Наполи играл ужасно, даже если бы нам удалось удержать ничью
Карло Анчелотти / sportfanzine

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился впечатлениями от матча 2-го тура Серии А против Ювентуса.

16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
90+2’ Калиду Кулибали
 
Костас Манолас 66’
Ирвинг Лосано 68’
Джованни Ди Лоренцо 81’
16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ирвинг Лосано
81’ Джованни Ди Лоренцо
90+2’ Калиду Кулибали

"Мы не прошли проверку, потому что целый час играли отвратительно. Было похоже, что все кончено, но мы смогли вернуться в игру.

Безумная перестрелка с драматическим концом в видеообзоре матча Ювентус – Наполи – 4:3

Итоговый счет мог бы быть 3:3 или 4:3, но это не отменило бы тот факт, что наше выступление не выдерживает критики. После 3:0 игра изменилась. Ювентус сосредоточился на контратаках, а мы взяли мяч под контроль. С выходом Лосано наша атака стала мощнее, но дело было не только в его появлении.

Ювентус обладает сильным характером. Мы знаем, что они всегда начинают выступать лучше в решающие моменты сезона. Мы способны соперничать с ними, но сегодня упустили возможность из-за того, что целый час просто не играли в футбол.

Это разочаровывает. Я был бы разочарован даже ничьей 3:3 из-за нашей слабой игры", – цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.

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Теги
Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Ювентус - Наполи Ювентус Ювентус Наполи Наполи
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