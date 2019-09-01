Анчелотти: Наполи играл ужасно, даже если бы нам удалось удержать ничью

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился впечатлениями от матча 2-го тура Серии А против Ювентуса.

"Мы не прошли проверку, потому что целый час играли отвратительно. Было похоже, что все кончено, но мы смогли вернуться в игру.

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Итоговый счет мог бы быть 3:3 или 4:3, но это не отменило бы тот факт, что наше выступление не выдерживает критики. После 3:0 игра изменилась. Ювентус сосредоточился на контратаках, а мы взяли мяч под контроль. С выходом Лосано наша атака стала мощнее, но дело было не только в его появлении.

Ювентус обладает сильным характером. Мы знаем, что они всегда начинают выступать лучше в решающие моменты сезона. Мы способны соперничать с ними, но сегодня упустили возможность из-за того, что целый час просто не играли в футбол.

Это разочаровывает. Я был бы разочарован даже ничьей 3:3 из-за нашей слабой игры", – цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.

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