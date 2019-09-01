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Анчелотті: Наполі грав жахливо, навіть якби нам вдалось втримати нічию

10:08 160 Читать на русском
Анчелотті: Наполі грав жахливо, навіть якби нам вдалось втримати нічию
Карло Анчелотті / sportfanzine

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився враженнями від матчу 2-го туру Серії А проти Ювентуса.

16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
62’ Кріштіану Роналду
90+2’ Каліду Кулібалі
 
Костас Манолас 66’
Ірвінг Лосано 68’
Джованні Ді Лоренцо 81’
16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
62’ Кріштіану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ірвінг Лосано
81’ Джованні Ді Лоренцо
90+2’ Каліду Кулібалі

"Ми не пройшли перевірку, тому що цілу годину грали огидно. Було схоже, що все скінчено, але ми змогли повернутися в гру.

Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3

Підсумковий рахунок міг би бути 3:3 або 4:3, але це не скасувало би того факту, що наш виступ не витримує критики. Після 3:0 гра змінилася. Ювентус зосередився на контратаках, а ми взяли м'яч під контроль. З виходом Лосано наша атака стала потужнішою, але справа була не тільки в його появі.

Ювентус має сильний характер. Ми знаємо, що вони завжди починають виступати краще у вирішальні моменти сезону. Ми здатні змагатися з ними, але сьогодні втратили можливість через те, що цілу годину просто не грали в футбол.

Це розчаровує. Я був би розчарований навіть нічиєю 3:3 через нашу слабку гру", – цитує Анчелотті Sky Sport Italia.

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Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Ювентус - Наполі Ювентус Ювентус Наполі Наполі
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