Анчелотті: Наполі грав жахливо, навіть якби нам вдалось втримати нічию

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився враженнями від матчу 2-го туру Серії А проти Ювентуса.

"Ми не пройшли перевірку, тому що цілу годину грали огидно. Було схоже, що все скінчено, але ми змогли повернутися в гру.

Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3

Підсумковий рахунок міг би бути 3:3 або 4:3, але це не скасувало би того факту, що наш виступ не витримує критики. Після 3:0 гра змінилася. Ювентус зосередився на контратаках, а ми взяли м'яч під контроль. З виходом Лосано наша атака стала потужнішою, але справа була не тільки в його появі.

Ювентус має сильний характер. Ми знаємо, що вони завжди починають виступати краще у вирішальні моменти сезону. Ми здатні змагатися з ними, але сьогодні втратили можливість через те, що цілу годину просто не грали в футбол.

Це розчаровує. Я був би розчарований навіть нічиєю 3:3 через нашу слабку гру", – цитує Анчелотті Sky Sport Italia.

Ювентус здолав Наполі у грі з сімома голами: повернення "Сарріболу", новачки-голеадори партенопейців і трагедія Кулібалі