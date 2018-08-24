Анчелотти: Надеюсь, мой опыт поможет Наполи стать чемпионом

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти рассказал о своих целях после возвращения в Италию.

"Я надеюсь поднять Наполи на верхнюю строчку турнирной таблицы. Прежде всего, и это самое главное, я вернулся в Италию, поскольку вновь хотел разговаривать на итальянском. Во-вторых, я был убежден в перспективах команды.

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У нас очень талантливая команда, которая еще не поднималась на вершину, хотя и была очень близка к этому. Надеюсь, с моим опытом я смогу помочь Наполи сделать шаг вперед", – цитирует Анчелотти Football Italia.

В матче первого тура нового сезона итальянской Серии А Наполи одержал волевую победу над Лацио со счетом 2:1. Завтра команда Анчелотти на своем поле сыграет против Милана.

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