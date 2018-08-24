Анчелотті: Сподіваюсь, мій досвід допоможе Наполі стати чемпіоном

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті розповів про свої цілі після повернення в Італію.

"Я сподіваюся підняти Наполі на верхню сходинку турнірної таблиці. Перш за все, і це найголовніше, я повернувся в Італію, оскільки знову хотів розмовляти італійською. По-друге, я був переконаний в перспективах команди.

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У нас дуже талановита команда, яка ще не піднімалася на вершину, хоч і була дуже близька до цього. Сподіваюся, з моїм досвідом я зможу допомогти Наполі зробити крок вперед", – цитує Анчелотті Football Italia.

У матчі першого туру нового сезону італійської Серії А Наполі здобув вольову перемогу над Лаціо з рахунком 2:1. Завтра команда Анчелотті на своєму полі зіграє проти Мілана.

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