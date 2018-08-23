Украинский голкипер Контини-Барановский перешел из Наполи в Сиену

Итальянский вратарь украинского происхождения Никита Контини-Барановский перешел в Сиену на правах аренды.

Детали арендного соглашения между Сиеной и Наполи не сообщаются.

Сам вратарь так прокомментировал переход в новый клуб: "Я уже некоторое время контактировал с руководством клуба. Я очень рад быть здесь и не могу дождаться, когда надену футболку клуба. Здесь хорошая команда, чувствую себя здесь хорошо.

Прошлый год для меня выдался удачным, надеюсь, что Сиена станет для меня новой ступенькой. Думаю, буду играть в Сиене, как и в прошлом сезоне за Понтедере, но самое главное – команда, мы должны делать все вместе", – цитирует Контини-Барановского официальный сайт Сиены.

Украинский голкипер Контини-Барановский сыграл тайм за Наполи

Напомним, ранее Никита провел сбор с первой командой Наполи. Прошлый сезон 22-летний голкипер провел в Серии С в Понтедере, Сиена выступает в Серии В.