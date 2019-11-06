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Анчелотті та декілька гравців можуть покинути Наполі – клуб опублікував офіційну заяву

21:10 228 Читать на русском
Анчелотті та декілька гравців можуть покинути Наполі – клуб опублікував офіційну заяву
Карло Анчелотті / Eurosport

Італійський Наполі опублікував офіційну заяву щодо конфліктної ситуації, яка виникла у клубі після матчу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

"Що стосується поведінки гравців 5-го листопада, клуб повідомляє, що зробить все можливе, щоб захистити свої економічні, майнові, іміджеві та дисциплінарні інтереси у відповідних інстанціях. Клуб також хоче прояснити, що покладає відповідальність за рішення про проведення збору команди на головного тренера Карло Анчелотті. Клуб більше не буде робити заяв до певного часу", – йдеться в заяві на офіційному сайті Наполі.

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Нагадаємо, президент "адзуррі" Ауреліо Де Лаурентіс вирішив закрити команду на базі після поразки від Роми (1:2) в 11-му турі Серії А. Більшості гравців така ідея дуже не сподобалася, тож після матчу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (1:1) вся команда роз'їхалася по домівках, проігнорувавши рішення Де Лаурентіса. Також головний тренер команди Карло Анчелотті не з'явився на регламентовану післяматчеву прес-конференцію.

За інформацією низки італійських видань, головними ініціаторами бунту стали Дріс Мертенс та Хосе Кальєхон, з якими тепер, скоріш за все, клуб не буде продовжувати контракти.

Зазначимо, що Наполі провалив старт сезону в Серії А. Команда Анчелотті після 11 турів має в своєму активі 18 очок і посідає 7 місце.

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