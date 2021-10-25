После победы в Класико (2:1) тренер Реала подошел к своему визави и тихо что-то сказал на ухо, информирует Mundo Deportivo.

Куман был атакован фанатами Барселоны после поражения в Эль Класико – клуб выступил с резким заявлением

Испанские телевизионщики расшифровали слова Анчелотти: "Это сложная работа, но надо продолжать". В ответ наставник Барселоны лишь улыбнулся, и оба направились в раздевалки.

Добавим, что победа увеличила отрыв Реала от Барселоны до 5 очков. Мадридцы идут в Примере вторыми, а извечный конкурент только девятый.

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