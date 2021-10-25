Після перемоги в Класіко (2:1) тренер Реала підійшов до свого візаві і тихо щось сказав на вухо, інформує Mundo Deportivo.

Куман був атакований фанатами Барселони після поразки в Ель Класіко – клуб виступив з різкою заявою

Іспанські телевізійники розшифрували слова Анчелотті: "Це складна робота, але треба продовжувати". У відповідь наставник Барселони лише посміхнувся, і обидва попрямували до роздягалень.

Додамо, що перемога збільшила відрив Реала від Барселони до 5 очок. Мадридці йдуть в Прімері другими, а одвічний конкурент лише дев'ятий.

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