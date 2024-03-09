"Я загляну в историю и статистику. Никогда не видел футболиста, которого бы так преследовали, как Винисиуса. Ему говорят и делают все что угодно, а что ему остается делать? Его бьют ногами, оскорбляют, свистят. А он забивает голы и отдает голевые передачи.

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Я думаю, что все должны изменить свое отношение к Винисиусу. Никогда не было такого, чтобы такой талантливый игрок так страдал. В Вальекасе он получил удар карате по голове и соперник не получил желтой карточки, а теперь они просят красную карточку за толчок против Лейпцига. Когда вы должны дать оценку чему-то, вы не должны смотреть на цвет футболки", – цитирует Marca наставника "сливочных".

Напомним, что несколько раз в течение сезона Винисиус жаловался на расизм со стороны болельщиков разных клубов.

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