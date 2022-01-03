Рикардо Пепи перешел из Далласа в Аугсбург, подписав контракт до лета 2026 года, сообщает официальный сайт клуба. У сторон есть опция продления соглашения еще на год.

Сумма трансфера не разглашается, однако авторитетные источники пишут о 20 миллионах долларов. Это делает Пепи второй самой дорогой продажей в истории МЛС.

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18-летний Рикардо стал открытием года в США. Форвард настрелял 13 голов и 3 ассиста в 31 матче чемпионата за Даллас. Пепи назвали лучшим молодым игроком сезона МЛС.

Пепи уже дебютировал за национальную сборную США и в 7 матчах отличился 3 голами и 3 результативными передачами.

На него претендовала Бавария, а также 4 итальянских клуба. Пепи выбрал вариант, где ему гарантировано больше игрового времени. Сейчас в Бундеслиге среди других играют американцы Джио Рейна, Тайлер Адамс, Джо Скалли, Крис Ричардс.

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