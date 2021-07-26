Рикардо Пепи приятно поразил фанатов Далласа в поединке против Лос-Анджелес Гэлакси.

ФК Даллас не оставил живого места от Лос-Анджелес Гэлакси (4:0) в рамках 15-го тура МЛС, героем матча стал юный Рикардо Пепи.

Арбитр вместо главного тренера удалил его переводчика – курьезное видео из МЛС

18-летний форвард отгрузил грозному сопернику сразу три мяча, став самым молодым автором хет-трика в истории турнира. В текущем сезоне МЛС Рикардо провел 14 поединков, в которых отличился 8-ю голами.

После 15-ти туров Даллас расположился на 10-й строчке Западной конференции, Гэлакси – 3-й.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря