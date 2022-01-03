Рікардо Пепі перейшов з Далласа в Аугсбург, підписавши контракт до літа 2026 року, інформує офіційний сайт клубу. Сторони мають опцію продовження угоди ще на рік.

Сума трансферу не розголошується, однак авторитетні джерела пишуть про 20 мільйонів доларів. Це робить Пепі другим найдорожчим продажем в історії МЛС.

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18-річний Рікардо став відкриттям року в США. Форвард настріляв 13 голів і 3 асисти у 31 матчі чемпіонату за Даллас. Пепі назвали найкращим молодим гравцем сезону МЛС.

Пепі вже дебютував за національну збірну США і в 7 матчах відзначився 3 голами і 3 результативними передачами.

На нього претендувала Баварія, а також 4 італійські клуби. Пепі обрав варіант, де йому гарантовано більше ігрового часу. Зараз у Бундеслізі серед інших грають американці Джіо Рейна, Тайлер Адамс, Джо Скаллі, Кріс Річардс.

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