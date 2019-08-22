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Amazon представил трейлер сериала о Рамосе – сын легенды удивил выбором любимого футболиста Реала

12:50 13 Читати українською
Amazon представил трейлер сериала о Рамосе – сын легенды удивил выбором любимого футболиста Реала
Серхио Рамос с семьей

Вскоре мир увидит документальный сериал о жизни капитана мадридского Реала Серхио Рамоса.

В сети появился трейлер документального фильма The Real Sergio Ramos, который снимала компания Amazon. В конце видео жена Рамоса спрашивает у старшего сына, кто его любимый футболист в Реале. На что малой ответил именем действующего обладателя "Золотого мяча" – Лука Модрич.

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Фильм выйдет в сентябре и будет состоять из восьми 30-минутных эпизодов, которые в итоге сформируют мини-сериал о жизни одного из лучших футболистов наших дней.

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Теги
Лука Модрич Лука Модрич Испания Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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