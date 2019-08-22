Amazon презентував трейлер серіалу про Рамоса – син легенди здивував вибором улюбленого футболіста Реала

Незабаром світ побачить документальний серіал про життя капітана мадридського Реала Серхіо Рамоса.

У мережі з'явився трейлер документального фільму The Real Sergio Ramos, який знімала компанія Amazon. Наприкінці відео дружина Рамоса запитує в старшого сина, хто його улюблений футболіст у Реалі. На що малий відповів іменем чинного володаря "Золотого м'яча" – Лука Модріч.

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Фільм вийде у вересні та буде складатися з восьми 30-хвилинних епізодів, які в підсумку сформують міні-серіал про життя одного з найкращих футболістів наших днів.