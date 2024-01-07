Алжирский форвард потерял сознание во время матча Кубка Катара – видео жуткого эпизода
Нападающий Умм-Салаля Анди Мелор попал в эпицентр ужасного момента в поединке Кубка Катара.
Эпизод случился на 25-й минуте матча между Умм-Салалем и Аль-Араби в Кубке Катара: Делор дернулся в конвульсиях и неожиданно упал на газон.
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Нападающего забрали с поля на носилках. Впрочем, с игроком все хорошо – Делор даже вернулся на скамейку запасных, где и досмотрел игру.
Отметим, что поединок между Умм-Салалем и Аль-Араби завершился со счетом 4:4 – один из голов забил именно Делор. В серии пенальти сильнее оказался Умм-Салаль (3:1).
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