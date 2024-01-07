Эпизод случился на 25-й минуте матча между Умм-Салалем и Аль-Араби в Кубке Катара: Делор дернулся в конвульсиях и неожиданно упал на газон.

Капитан клуба АПЛ выступил с первым заявлением после жуткого падения в матче – не исключается завершение карьеры

Нападающего забрали с поля на носилках. Впрочем, с игроком все хорошо – Делор даже вернулся на скамейку запасных, где и досмотрел игру.

Отметим, что поединок между Умм-Салалем и Аль-Араби завершился со счетом 4:4 – один из голов забил именно Делор. В серии пенальти сильнее оказался Умм-Салаль (3:1).

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Andy Delort s’écroule sur le terrain et sème la panique dans le stade à Doha ! Rien de grave on espère #teamdz #delort #qsl pic.twitter.com/QVkDgnn197 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) January 6, 2024