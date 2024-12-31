"Хочу лишь сказать, что после остановки сердца, которую я пережил в Борнмуте, я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя так хорошо благодаря героическим действиям игроков, персонала, врачей и парамедиков. Я благодарен, что это произошло со мной в окружении этих героев. Они спасли мне жизнь. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали.

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Хотя мне грустно, что я не могу принимать в этом участие, я испытываю гордость, наблюдая за тем, как парни продолжают бой без меня. Боевой дух, который я видел в последних трех играх, дал мне столь необходимый заряд бодрости. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь шефу и клубу. В каком именно статусе, еще предстоит решить, поскольку мне предстоит встретиться со специалистами в новом году.

Я не могу передать, насколько важно, чтобы как можно больше людей знали, как делать СЛР (сердечно-легочную реанимацию – прим.). Это буквально спасает жизни, как моя. Пожалуйста, загляните на сайт Британского фонда сердца, чтобы узнать об основах, или запишитесь на курсы. Никогда не знаешь, когда это может понадобиться.

Я был потрясен поддержкой, которую я получил, и благодарю всех вас за ваши сообщения, письма, подарки и добрые пожелания. Видеть флаги на земле и слышать, как поют мое имя, действительно много значило для меня и моей семьи.

Напоследок я хотел бы поблагодарить Борнмут, Гэри Свита, Роба Эдвардса и Лутон Таун за поддержку, которую они оказывали моей семье на протяжении всего этого времени. Я надеюсь, что у всех будет счастливый Новый год и желаю всего наилучшего в 2024 году", – написал Локьер в Instagram.

Напомним, что во время матча с Борнмутом у 29-летнего Локьера произошла остановка сердца. Игрока забрали с поля на носилках в бессознательном состоянии. Позже в клубе сообщили, что ранее Тому был установлен имплантированный кардиовертер-дефибриллятор.

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