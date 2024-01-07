Алжирський форвард втратив свідомість під час матчу Кубка Катару – відео моторошного епізоду
Нападник Умм-Салаля Анді Мелор потрапив в епіцентр жахливого моменту в поєдинку Кубка Катару.
Епізод трапився на 25-й хвилині матчу між Умм-Салалем і Аль-Арабі в Кубку Катару: Делор засмикався у конвульсіях та несподівано впав на газон.
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Нападника забрали з поля на ношах. Втім, із гравцем все добре – Делор навіть повернувся на лаву запасних, де і додивився гру.
Відзначимо, що поєдинок між Умм-Салалем та Аль-Арабі завершився з рахунком 4:4 – один із голів забив саме Делор. В серії пенальті сильнішим виявився Умм-Салаль (3:1).
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