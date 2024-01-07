Епізод трапився на 25-й хвилині матчу між Умм-Салалем і Аль-Арабі в Кубку Катару: Делор засмикався у конвульсіях та несподівано впав на газон.

Капітан клубу АПЛ виступив з першою заявою після моторошного падіння в матчі – не виключається завершення кар'єри

Нападника забрали з поля на ношах. Втім, із гравцем все добре – Делор навіть повернувся на лаву запасних, де і додивився гру.

Відзначимо, що поєдинок між Умм-Салалем та Аль-Арабі завершився з рахунком 4:4 – один із голів забив саме Делор. В серії пенальті сильнішим виявився Умм-Салаль (3:1).

Ігнатенко забив дебютний гол у сезоні, Лілль оформив історичні 12:0, Соболь пройшов далі: Кубок Франції

Andy Delort s’écroule sur le terrain et sème la panique dans le stade à Doha ! Rien de grave on espère #teamdz #delort #qsl pic.twitter.com/QVkDgnn197 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) January 6, 2024