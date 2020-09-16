"Мы находимся на стороне нашего игрока. Обе команды сделают все, чтобы выяснить правду, но мы убеждены, что Альваро – не расист. Мы сделаем все возможное, чтобы стала известна правда. У меня нет сомнений в этом.

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Неймар тоже пострадал от ложных обвинений, он тоже это пережил. Думаю, Альваро в порядке, но он получал смертельные угрозы, и они реальны. Мы сообщили об этом полиции, сейчас ситуация зависит от них. Вот такие последствия имеют определенные действия и обвинения", – цитирует Виллаш-Боаша Europa Press.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле уступил Марселю со счетом 0:1. В конце встречи между Неймаром и Гонсалесом возник конфликт, по версии бразильца, Альваро оскорблял его расистскими выкриками.

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