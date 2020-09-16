"Ми перебуваємо на боці нашого гравця. Обидві команди зроблять все, щоб з'ясувати правду, але ми переконані, що Альваро – не расист. Ми зробимо все можливе, щоб стала відома правда. У мене немає сумнівів у цьому.

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Неймар теж постраждав від помилкових звинувачень, він теж це пережив. Думаю, Альваро в порядку, але він отримував смертельні загрози, і вони реальні. Ми повідомили про це поліції, зараз ситуація залежить від них. Ось такі наслідки мають певні дії і звинувачення", – цитує Віллаш-Боаша Europa Press.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги 1 ПСЖ на власному полі поступився Марселю з рахунком 0:1. Наприкінці зустрічі між Неймаром та Гонсалесом виник конфлікт, за версією бразильця, Альваро ображав його расистськими вигуками.

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