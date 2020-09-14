Нападающий ПСЖ Неймар может получить жесткое наказание после событий в матче 3-го тура Лиги 1 против Марселя.

Матч третьего тура чемпионата Франции завершился со счетом 1:0 в пользу провансальцев. В конце игры произошла массовая драка, в результате которой 5 игроков увидели перед собой "красный свет". Форвард ПСЖ Неймар ударил Гонсалеса в голову, а позже обвинил испанца в проявлениях расизма.

Неймар разгоняет расистский скандал – бразилец повторно оскорбил своего обидчика

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции рассмотрит этот инцидент на своем заседании, которое состоится 16 сентября. Комитет будет опираться на регламент Федерации футбола Франции, который предусматривает дисквалификацию до 7 матчей за умышленный удар соперника в неигровом эпизоде.

По информацииRMC Sport, фигурантами рассмотрения станут все пять игроков, которые получили красные карточки, а также Анхель Ди Мария и Альваро Гонсалес. К слову, именно последнего Неймар обвинил в расизме. Отмечается, что максимальное наказание могут получить Неймар и Курзава, которые были наиболее активными участниками драки.

ПСЖ впервые за 9 лет проиграл Марселю и опустился на дно – Неймар провоцирует драку с пятью удалениями