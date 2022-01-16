"Это грустно. Возможно, это был последний шанс сохранить реальные перспективы на победу у АПЛ. Мы будем пытаться до конца, пока математически все возможно, но будет очень тяжело.

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У нас были моменты, но мы принимали ошибочные решения в атаке и не могли создать больше голевых ситуаций, мало того, не смогли реализовать те моменты, которые у нас были.

Это был сложный матч, но мы знали, что так будет. Хотя мы полностью не контролировали игру и не доминировали во владении мячом, у нас были моменты. Мы хорошо защищались всей командой.

У нас были моменты, и мы могли выйти вперед, мы были близки к тому, чтобы получить что-то в этом матче. До встречи мы ожидали чего-то подобного, но мы сражались, и конечно, разочарованы", — цитирует Алонсо сайт лондонцев.

После 22 туров АПЛ Ман Сити лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя Ливерпуля на 11 очков, Челси – 3-й.

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