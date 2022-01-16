"Це сумно. Можливо, це був останній шанс зберегти реальні перспективи на перемогу у АПЛ. Ми намагатимемося до кінця, поки математично все можливо, але буде дуже важко.

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Ми мали моменти, але ми ухвалювали помилкові рішення в атаці і не могли створити більше гольових ситуацій, мало того, не змогли реалізувати ті моменти, що у нас були.

То був складний матч, але ми знали, що так буде. Хоч ми повністю не контролювали гру, і не домінували у володінні м'ячем, у нас були моменти. Ми добре захищалися усією командою.

Ми мали моменти, і ми могли вийти вперед, ми були близькі до того, щоб отримати щось у цьому матчі. До зустрічі ми очікували на щось подібне, але ми билися, і звичайно, розчаровані", — цитує Алонсо сайт лондонців.

Після 22-х турів АПЛ Ман Сіті лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача Ліверпуля на 11 очок, Челсі – 3-й.

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