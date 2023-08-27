Леверкузенский клуб на своем официальном сайте объявил о переходе 24-летнего футболиста. Нейтан Телла подписал соглашение на пять сезонов – до 2028 года.

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Как информирует Фабрицио Романо, Байер заплатил Саутгемптону 20 миллионов фунтов за вингера. Также английский клуб получит процент с вероятной перепродажи футболиста. Телла будет выступать в команде Алонсо под 19-м номером.

Нейтан – воспитанник лондонского Арсенала. В 2017 году он перешел в академию Саутгемптона. За первую команду он сыграл в 44 матчах, забив три гола и оформив шесть ассистов. Самый успешный сезон для Теллы стал 2022/23, когда он выступал за Бернли в Чемпионшипе. В 45 встречах Нейтан забил 19 голов, что позволило стать ему одним из лучших бомбардиров турнира.

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