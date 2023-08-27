Леверкузенський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 24-річного футболіста. Нейтан Телла підписав угоду на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Як інформує Фабріціо Романо, Байєр заплатив Саутгемптону 20 мільйонів фунтів за вінгера. Також англійський клуб отримає відсоток з ймовірного перепродажу футболіста. Телла буде виступати в команді Алонсо під 19 номером.

Нейтан – вихованець лондонського Арсенала. У 2017 році він перейшов в академію Саутгемптона. За першу команду він зіграв у 44 матчах, забивши три голи та оформивши шість асистів. Найуспішніший сезон для Телли став 2022/23, коли він виступав за Бернлі в Чемпіоншипі. В 45 зустрічах Нейтан забив 19 голів, що дозволило стати йому одним з найкращих бомбардирів турніру.

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