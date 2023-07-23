На своем официальном сайте бирмингемцы сообщили о трансфере 24-летнего нападающего Байера Муссы Диаби.

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Пресс-служба команды не разгласила подробности соглашения с немецким клубом и игроком. Инсайдер Фабрицио Романо проинформировал, что контракт с Диаби рассчитан на пять сезонов - до 2028 года. Астон Вилла заплатит Байеру 55 миллионов евро.

Мусса Диаби имел серьезное предложение от Саудовской Аравии, однако отказался от него, чтобы перейти в команду Унаи Эмери.

Француз – воспитанник ПСЖ. К Байеру он присоединился в 2019 году. Всего за немецкую команду Диаби сыграл в 172 матчах, в которых забил 49 голов и оформил 48 ассистов.

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