Чемпіонат Іспанії 2022/23, 8-й тур

Альмерія – Райо Вальєкано – 3:1

Голи: Робертоне, 8, Бабіч, 17, Туре, 39 – Катена, 81

Вилучення: Ембарба, 87 (Альмерія)

Атлетіко – Жирона – початок о 17:15

Севілья – Атлетік – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок у Андалусії між Альмерією та мадридським Райо Вальєкано. Господарі підійшли до зустрічі з чотирма поразками поспіль при всього одній перемозі в сезоні, тож фаворит пари був очевидним – втім, перший тайм шокував вболівальників. Ще до 40-ї хвилини господарі вирішили усі питання, розгромивши "блискавок".

Вже на 8-й хвилині Робертоне відкрив рахунок внаслідок невдалої гри голкіпера при виході Баптістао віч-на-віч. На 17-й хвилині Бабіч подвоїв перевагу завдяки подачі з кутового, а на 39-й Туре довів справу до розгрому – він пробив метрів з 10-ти після скидки від Мелеро. 3:0! Райо аж наприкінці другого тайму зміг розмочити рахунок зусиллями Катени, однак на більше гостей не вистачило. 3:1 – Альмерія на коні.