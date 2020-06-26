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Альмерия официально уволила Гути – легенда Реала провалил тренерский дебют

12:41 - Читати українською
Альмерия официально уволила Гути – легенда Реала провалил тренерский дебют
Гути Эрнандес / EFE

Руководство испанской Альмерии отправило в отставку главного тренера команды Гути Эрнандеса. Накануне "красно-белые" проиграл скромному Алькоркону (0:1).

43-летний специалист стал безработным. Об увольнении сообщил официальный сайт клуба.

Алькоркон Мякушко одолел Альмерию и вплотную приблизился к зоне плей-офф

Боссы Альмерии пошли на радикальный шаг из-за неубедительных результатов команды. Накануне андалусийцы проиграли дома Алькоркону. Это поражение стало вторым в течение 10 дней. За пять туров до конца чемпионата Альмерия ухудшила собственные шансы на прямой выход в Примеру – "красно-белые" занимают 3-е место и отстают от второй Сарагосы на 5 пунктов.

Для Гути Эрнандеса работа с Альмерией была первым самостоятельным опытом в карьере тренера. Он возглавил андалусийцев в ноябре, но процент побед команды с легендой Реала во главе составил менее 50 %.

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